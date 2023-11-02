«مصر أكتوبر» ينظم جولات في الإسكندرية لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات (صور)

نظّمت أمانة حزب مصر أكتوبر، في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، جولات بالمحافظة في إطار حملة الحزب لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، ضمن حملة «هنكمل المشوار».

ندوة «المرأة درع الوطن»

كانت البداية، بإطلاق أمانة الحزب بالمحافظة ندوة توعوية تحت عنوان «المرأة درع الوطن» لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك في إطار حرص الحزب على تواجد المرأة في الحياة السياسية ودورها الفعال في الانتخابات المقبلة، وأوضح المهندس أحمد حلمي، الأمين العام للحزب بالمحافظة أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي هو المرشح الوحيد الذي يستحق دعمهم لما قدّمه من إنجازات وتطورات في مختلف قطاعات الدولة، وتوفير الأمن والاستقرار وحماية مصر من المخاطر والحروب.

المسؤولية الوطنية تلزم الجميع بالوقوف خلف الرئيس

وأكد حلمي، أنّ المسؤولية الوطنية تلزم الجميع بالوقوف خلف الرئيس من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنمية حقيقية في كل المجالات، مشيرًا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع رغم الصعاب والأزمات العالمية المتتالية أن يحدث طفرة في العديد من المجالات الطبية والتعليمية والتصنيعية، حيث استطاعت الدولة من خلال حملاتها الطبية القضاء على العديد من الأمراض مثل فيروس سي، إضافة للحملات المقدمة للأطفال للقضاء على السمنة والتقزم، وغيرها من الأمراض التي تعد تحديا يواجه جيلا جديدا مسؤول عن مستقبل البلاد، فضلاً عن مبادرة حياة كريمة والتي تعد مشروع القرن الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة، لما له من تأثير إيجابي على 60 مليون مواطن مصري.

وشهدت الفعالية حضور كبير من نساء عزبة المعدية وعزبة الحاج محمد وعزبة نشأت وعزبة أبو قير وعزبة البحر وعزبة الدكتور.