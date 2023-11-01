«مصر أكتوبر» يدين قصف مخيم جباليا: انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

أدانت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعًا سكنيًا بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد على 400 شهيد ومصاب وفقًا للتقديرات الأولية.

قصف مخيم جباليا انتهاك صارخ للقانون الدولي

وأضافت «مديح»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال يوما عن يوم لا تزداد إلا انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف على مسئولياته التدخل الفوري لوقف اطلاق النار والتصعيد في غزة.

كما طالبت بضرورة المساهمة في ادخال المساعدات للمدنيين بقطاع غزة، على أن توقف قوات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي التي ترتكبها بحق المدنيين، مؤكدة ضرورة اتفاق المجتمع الدولي على الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والعودة لحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن حقوق الشعب الفلسطيني في استرداد أرضه تاريخية ومشروعة.