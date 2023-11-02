«س و ج».. كل ما تود معرفته عن حساب التوفير بأعلى عائد من بنك ناصر

على مدار السنوات القليلة الماضية ازداد اهتمام الكثير من المواطنين بشهادات البنوك وحسابات التوفير التي تمنحهم فرصة الحصول على عائد من تلك الأموال، ما جعل بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن يقدم للمواطنين حساب التوفير الإسلامي، بأعلى عائد على حسابات التوفير في البنوك بنسبة تصل إلى 11%.

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي تفاصيل حساب التوفير الإسلامي بأعلى عائد في البنوك، ونوضحها من خلال هذا التقرير كالتالي:

ما هي مميزات حساب التوفير الإسلامي من بنك ناصر الاجتماعي؟

- يمكن العميل من الادخار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والحرص على تعزيز ثقافة الادخار لصغار المودعين.

- يمثل أفضل استثمار لمدخرات العملاء بأعلى عائد تنافسي يصل إلى 11% هذا العام.

ما الفئات التي يستهدفها حساب التوفير الإسلامي من بنك ناصر الاجتماعي؟

- يستهدف الحساب الاستثماري شرائح العملاء بداية من سن 15 عامًا بحد أدنى لفتح الحساب 500 جنيه مع حرية السحب والإيداع بدون غرامات أو مصروفات.

- يمكن الاقتراض بضمان أرصدة تلك الحسابات وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها بالبنك وبأفضل الأسعار.

ويقدم البنك خدماته التمويلية لكافة شرائح المجتمع من أصحاب المرتبات والمعاشات أو العاملين بالهيئات القضائية أو قطاع البترول أو البنوك أو القطاع الخاص من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات والتي تغطي كافة احتياجات العملاء النقدية أو العينية.

وعلى الراغبين في فتح حساب توفير إسلامي في بنك ناصر الاجتماعي التوجه إلى أقرب فرع للبنك لإنهاء الإجراءات المطلوبة لفتح الحساب.