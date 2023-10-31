«مبروك كسبت جائزة».. بنك مصر يحذر عملاءه من الرسائل المزيفة

حذر بنك مصر، عملاءه من رسائل نصية يتم إرسالها من أشخاص مجهولين؛ بغرض سرفة البيانات الشخصية.

وذكر بنك مصر في رسالته: «ماتفتحش أي رابط بيقولك مبروك كسبت جائزة من بنك مصر، ماتخليش حد يعمل عليك حكاية، بياناتك البنكية سرية للغاية».

وأكد بنك مصر على العملاء أن البيانات الشخصية مهمة للغاية وسرية، لذا لابد من عدم تداولها مع أي شخص لضمان أمان حساباتك وعدم التعرض للسرقة أو الاختراق.

تحذيرات البنوك المصرية

وسبق وحذر عدد من البنوك المصرية العملاء بعدم تداول البيانات الشخصية مع أي شخص يدعي أنه من البنك عبر الهاتف أو من خلال رسائل نصية، أبرزها البنك الأهلي المصري، الذي حذر عملاءه من قبل من الرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر.

وأشار الأهلي المصري، إلى أن يجب عدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية، أو الضغط على روابط غريبة غير منطقية، خوفًا على العملاء من النصب والاستيلاء على أموالهم.

حملات توعية

كما يحرص اتحاد البنوك كل فترة على عمل حملات توعية للمتعاملين مع البنوك، من أجل عدم التعامل مع أي اتصال هاتفي أو رابط إلكتروني مرسل عبر البريد الإلكتروني للعميل أو رسائل نصية غريبة، مؤكدا أن تحديث البيانات لا يتم إلا في فروع البنوك، وليس عبر اتصال بالعملاء عبر الهاتف.