تفاصيل توقيع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حيث قد قام بتوقيع بروتوكول التعاون عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والكاتدرائية المرقسية.

قبول كل أنواع المدفوعات الإلكترونية للبطاقات البنكية

وبموجب البروتوكول يتيح البنك قبول كل أنواع المدفوعات الإلكترونية للبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال الربط بالمنصة الإلكترونية لميكنة الخدمات التي تقدمها الكاتدرائية للمواطنين.

تفاصيل بروتوكول التعاون

ويأتي توقيع البروتوكول استكمالا لنجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول الرقمي من خلال توفير أحدث الحلول والتطبيقات الإلكترونية لإدارة المدفوعات للجهات الحكومية والقطاعات الخدمية المختلفة، وفي إطار استراتيجية البنك نحو قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، حيث يسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي، إذ أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفية المصري، كما ان إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما و تعزيزا لجهود الشمول المالي.

جدير بالذكر، أن لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه، إذ يسعى بنك مصر دائما لتطوير خدمات البنك والتوجه نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية.

وقد حقق بنك مصر نسب نمو متميزة خلال 2022 بلغت 91% من إجمالي محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية (نقاط البيع بنسبة 79% والمواقع الإلكترونية 100% ورمز الاستجابة السريع 146%) إذ ارتفع عدد نقاط البيع إلى 440 ألف نقطة بيع وأكثر من 2000 موقع إلكتروني وتطبيق هاتف و1.5 مليون محفظة إلكترونية وما يتخطى 2 مليون حركة رمز استجابة سريع.

ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الإلكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، والتحول إلى المجتمع اللانقدي ما يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني.