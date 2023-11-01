إعلان وظائف بنك مصر.. الشروط المطلوبة وكيفية التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن وظائف خالية للشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات مناسبة لهم، في إطار حرص البنك على إعلان وظائف بنك مصر، وتوفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم على الحصول على مصدر دخل شهري لهم، بمرتب مجزي يساعدهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة.

وأوضح إعلان وظائف بنك مصر تفاصيل فرص العمل المطلوبة، ونوضح من خلال هذا التقرير، مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة للوظائف وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

إعلان وظائف بنك مصر.. مسؤوليات العمل

- المساعدة في تطوير شرائح العملاء المختلفة والمجموعات الشخصية وتصميم العروض الرائدة في السوق لهذه المجموعات من العملاء.

- المساعدة في تطوير إجراءات العمل الجديدة عند الاقتضاء.

- يكون مسؤول عن تصميم خدمات العميل الشاملة حسب القطاع لضمان توفير أفضل تجربة للعملاء عبر جميع نقاط اتصال العميل، والدعوة إلى تقديم خدمة سلسة من البداية إلى النهاية.

- المساعدة في تطوير وتنفيذ استراتيجية الاتصالات وتجربة العملاء المتسقة عبر جميع نقاط اتصال العملاء، بما في ذلك القنوات الرقمية لضمان إتاحة الرسائل السياقية وذات الصلة للعملاء.

- التنسيق مع فرق التكنولوجيا لقيادة التحول الرقمي لرحلات العميل.

الشروط المطلوبة في إعلان وظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم ل إعلان وظائف بنك مصر حاصل على بكاليوريوس في المجالات ذات الصلة.

- أن يكون قادر على المساعدة في تطوير إجراءات العمل الجديدة عند الاقتضاء.

- أن يكون قادر على المساعدة في تطوير وتنفيذ استراتيجية الاتصالات وتجربة العملاء المتسقة عبر جميع نقاط اتصال العملاء، بما في ذلك القنوات الرقمية لضمان إتاحة الرسائل السياقية وذات الصلة للعملاء.

- أن يكون قادر على التنسيق مع فرق التكنولوجيا لقيادة التحول الرقمي لرحلات العميل.

- أن يكون لديه قدرة على دعم موظفي الفروع في الانتقال الصحيح والسلس لمعاملات العميل إلى القنوات الرقمية المختلفة.

- المساعدة في إدارة تواجد جميع الشرائح في جميع أنحاء الفروعالدعم في تنفيذ جميع سياسات وإجراءات البنك.

- المساعدة في تطوير مفاهيم ومحتوى تدريب الموظفين ذات الصلة.

- الدعم في الاحتفاظ وتطوير برامج الاحتفاظ / الاسترداد الاستباقية والتفاعلية بالتنسيق مع فريق المبيعات.

- أن يكون قادر على العمل كنقطة محورية والتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة لضمان التعامل مع متطلبات وطلبات فريق المبيعات بشكل جيد.

وعلى الراغبين في التقديم في إعلان وظائف بنك مصر الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر عبر موقع التوظيف الشهير لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به للتقديم على الوظائف.