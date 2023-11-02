ضبط مخالفات تموينية في مخابز مخالفة بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام مديرية التموين بالدقهلية بعمل حملات تموينية مفاجئة علي المخابز في مختلف الإدارات في محافظة الدقهلية بشكل مفاجئ وجري ضبط عدد من المخالفات في تلك المخابز وتحرير عدة محاضر بها.

وأشار دايرة في بيان له إلى أن الحملات التموينية جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين ومحافظة الدقهلية باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين.

ضبط مخالفات تموينية بالدقهلية

و تشكلت الحملة اليوم الخميس برئاسة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ناحية مركز ومدينة المنصورة.

وأسفرت عن ضبط الآتى:-

1 محضر مخالفة تعليمات مواعيد العمل.

10 محاضر نقص وزن بمقدار من 10 : 28 جرام.

2 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

2 محضر تصرف في إجمالى 7 شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام.

2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية تموين الدقهلية تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات التموينية والتعامل بكل حسم مع المخالفين.