«لو عندك أكتر من وظيفة».. كيف تحسب مدة اشتراك التأمين؟

نظم قانون التأمينات والمعاشات حالات وجود المؤمن عليه في أكثر من وظيفة، وحدد الشروط اللازمة لحساب مدة الاشتراك، وما هي الآلية التي يتم بها حساب الاشتراك في حالة الالتحاق بأكثر من وظيفة.

وقال مجدي البدوي، رئيس اتحاد عمال مصر، إن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات نظمت حالات وجود الموظف في أكثر من عمل، وطريقة حساب مدة الاشتراك والتأمين.

آليات دفع اشتراك تأمين أكثر من عمل

وأوضح «البدوي» في تصريحات لـ«الوطن» أن المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون نصت على أنه حال التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت نفسه، فيعتد بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد فقط، موضحا أن القانون حدد بعض الأمور التي يجب مراعتها في حساب مدة الاشتراك في هذه الحالة.

وأشار رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أنه حال كان لدى المؤمن عليه أكثر من وظيفة، يتم الأخذ بمدة الاشتراك التي تم التأمين فيها على أجر اشتراك أكبر، ويتم الأخذ بالمدة الأسبق في الاشتراك إذا تساوت الأجور خلال مدد الازدواج.

شروط اشتراكات التأمين

وأكد مجدي البدوي أنه حال حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة لغير العمل، والتحق بعمل أخر، يتم الأخذ بمدة الاشتراك لدى صاحب العمل الأخير، على أن يلتزم صاحب العمل الأخير بأداء الاشتراكات المستحقة، على ألا يقل الأجر المسدد عنه الاشتراكات عن أجره لدى جهة العمل الأصلية.