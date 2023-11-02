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جيش الاحتلال: مقتل 18 جنديا في غزة خلال يومين

كتب:

هانى حسن
11:46 ص | الخميس 02 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد الجنود القتلى في غزة، منذ أول أمس الثلاثاء، إلى 18 جنديا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أكد مقتل 332 جنديا في المواجهات، منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.

وتشن قوات الاحتلال حربًا على المدنيين العزل في قطاع غزة عبر قصف عنيف باستخدام كافة الأسلحة، ما أدى لاستشهاد وإصابة الآلاف من الفلسطينيين.

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بقلم هانى حسن