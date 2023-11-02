الفلبين ترد على الصين: لا نحتاج إلى موافقة للعمل في مياهنا الإقليمية

أعلنت الفلبين أنها لا تحتاج للحصول على موافقة من دولة أخرى للعمل في مياهها الإقليمية، وذلك ردا على ادعاءات الصين بتوغل سفينة عسكرية فلبينية بشكل غير قانوني المياه القريبة من جزر سكاربورو شول المتنازع عليها.

بيان لوزارة الخارجية الفلبينية

وذكرت وزارة الخارجية الفلبينية أن إجراء الفلبين دوريات بحرية في المياه المحيطة بباجو دي ماسينلوك (سكاربورو شول) عمل مشروع وروتيني لدولة ذات سيادة في أراضيها ومياهها الإقليمية، وجزء من المسؤولية الإدارية للفلبين.

وأضاف: «ليس هناك أي التزام على الفلبين باعتبارها دولة ذات سيادة، للحصول على موافقة دولة أخرى عند الإبحار في مياهها الإقليمية».

محاصرة من قبل خفر السواحل الصيني

وقبل أسبوعين، حاصر خفر السواحل الصيني سفينة فلبينية وصدمتها في مهمة إعادة إمداد في منطقة سيكند توماس شول المتنازع عليها، واستنادا إلى القانون الدولي، حثت وزارة الخارجية الفلبينية بكين على سحب سفنها من بحر الفلبين الغربي.

وعلى الرغم من حكم التحكيم الصادر عام 2016 لصالح الفلبين، فإن الصين لا تعترف بسيادة الفلبين على بحر الفلبين الغربي ومنطقتها الاقتصادية الخالصة.