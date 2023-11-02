افتتاح الدورة الـ16 لملتقى الأقصر الدولي للتصوير بمشاركة 17 فنانا

أعلن صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بدء فعاليات ملتقى الأقصر الدولى للتصوير في محافظة الأقصر، لدورته السادسه عشر 2023، والذي تستمر فعالياته في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر الجاري.

17 فنانا يشارك في ملتقى الأقصر

ويشارك فىالدورة السادسة عشر للملتقى، 17 فنانا من مصر وعدد من الدول الأجنبية والعربية، وهم من مصر عاليا عيسى، وعمر سنادة، ومحمد تيسير حامد، ومهاب السيد أحمد، ومحمد عبد الهادي، وسلام يسري، ومروة ناجي، ويسرا محمود حفص ونهى إلهامي أحمد، ومن قطر محمد عتيق، وأمل فلمبان من السعودية، و6 فنانين من الدول الأجنبية، كما سيتم تكريم هذا العام الفنان الكبير حلمى التوني.

يشار إلى أنّ ملتقى الأقصر الدولي بدأ عام 2008، وينظمه قطاع صندوق التنمية التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمبدعين من مصر و العالم للإبداع في بيئة تذخر بالتراث المصري، بأشكاله المتفردة من أجل تقديم رؤى فنية جديدة، تؤكد على الهوية المصرية ذات الجذور التاريخية الممتدة، لإثراء الحركة الفنية، وتحقيق حالة من التكامل الثقافي والفني بين التشكيليين على مستوى العالم، والمساهمه في التسويق السياحي، والتعريف بالحضارة المصرية واستلهامها فى إبداعات الفنانين من مختلف أنحاء العالم.