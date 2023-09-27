موعد افتتاح مرسى اليخوت بالإسماعيلية.. تخفيضات كبرى للعبور

أعلنت هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء، موعد افتتاح مرسى اليخوت في الإسماعيلية كأحد المراسي التابعة لهيئة قناة السويس الذي يعمل بالطاقة النظيفة ضمن خطة الهيئة للتحول الأخضر.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس إن الهيئة ستتفتح المرسى تجريبياً في 15 أكتوبر المقبل لمدة 15 يوما متواصلة حتى يوم 1 نوفمبر، بتخفيضات كبيرة لجميع اليخوت العابرة من قناة السويس.

كيفية حجز اليخوت العبور في قناة السويس

وأتاحت هيئة قناة السويس لمالكي اليخوت حجز العبور في قناة السويس عبر الموقع الرسمي للهيئة، مع إتاحة حاسبة إلكترونية لمعرفة رسوم العبور كاملة.

وأعلنت الهيئة اليوم الأربعاء، عن إعفاءات جديدة، لتعزيز سياحة اليخوت وتشجيع توقفها في مرسى اليخوت بالإسماعيلية في ثوبها الجديد، بعد تطويرها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة به واستحداث خدمات جديدة.

تخفيضات 70% حال التوقف في مرسى اليخوت بالإسماعيلية

وشملت التخفيضات 70% حال التوقف فى مرسي اليخوت بالإسماعيلية، إضافة على النحو التالي.

1- إعفاء اليخوت ذات الحمولة الكلية الأقل من 300 طن العابرة لقناة السويس، في كلا الاتجاهين من رسوم العبور المقررة في مدة التشغيل التجريبي، بشرط التوقف بالمرسي لمدة 10 أيام.

2- إعفاء اليخوت ذات الحمولة الكلية الأقل من 300 طن العابرة لقناة السويس، من رسوم التراكي بمرسى اليخوت بالإسماعيلية خلال فترة الافتتاح التجريبي.

3-تخفيض 50% من رسوم تراكي وتخزين اليخوت بمارينا اليخوت بالإسماعيلية للحمولات الكلية الأقل من 300 طن خلال فترة الافتتاح التجريبي، في حالة تخزين اليخت مدة تتراوح من 30 يوماً إلى 90 يوماً.

4- تخفيض 70% بمارينا اليخوت بالإسماعيلية للحمولات الكلية الأقل من 300 طن خلال فترة الافتتاح التجريبي، في حالة تخزين اليخت مدة أكثر من 90 يوماً وحتى 180 يوما.

5- منح اليخوت دعوة مجانية لحضور حفل الافتتاح التجريبي للمارينا، والاستفادة من كافة الامتيازات الحصرية المقررة والمقدمة في هذا اليوم لليخوت المتراكية بمارينا اليخوت بالإسماعيلية.

وتسعى هيئة قناة السويس بخطة طموحة للتحول إلى مركز دولي لسياحة اليخوت بمنطقة الشرق الأوسط، وتحقيق الاستفادة المثلى من موقع قناة السويس الفريد الذي يمكّنها من الاستحواذ على حصة جيدة من هذه الصناعة الواعدة، في ظل تنامي أعداد اليخوت في منطقة البحر الأبيض المتوسط.