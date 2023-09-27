إعفاءات جديدة من قناة السويس لتشجيع سياحة اليخوت في مصر

أكدت هيئة قناة السويس، أنها تنفذ خطة طموحة للتحول إلى مركز دولي لسياحة اليخوت بمنطقة الشرق الأوسط، وتحقيق الاستفادة المثلى من موقع قناة السويس الفريد الذي يمكّنها من الاستحواذ على حصة جيدة من هذه الصناعة الواعدة، في ظل تنامي أعداد اليخوت في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

امتيازات لليخوت العابرة في قناة السويس

وأشار بيان رسمي لهيئة قناة السويس، على هامش مشاركة الهيئة في معرض موناكو لليخوت في دورته الثانية والثلاثين، بميناء هرقل في فرنسا، إلى تقديم امتيازات عديدة لتشيجع سياحة اليخوت، ومنها إعفاء اليخوت ذات الحمولة الكلية الأقل من 300 طن العابرة لقناة السويس في كلا الاتجاهين من رسوم العبور المقررة، وكذلك من رسوم التراكي بمارينا اليخوت بالإسماعيلية خلال فترة الافتتاح التجريبي للمارينا من 15 أكتوبر حتى 1 نوفمبر من العام الجاري.

اشتراطات الإعفاءات

واشترطت الهيئة على اليخوت التوقف بمارينا اليخوت بالاسماعيلية مدة لا تقل عن 10 أيام، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ وصول اليخت إلى المارينا، مع منح هذه اليخوت دعوة مجانية لحضور حفل الافتتاح التجريبي للمارينا والاستفادة من كافة الامتيازات الحصرية المقررة والمقدمة في هذا اليوم لليخوت المتراكية بمارينا اليخوت بالاسماعيلية.

كما منحت الهيئة تخفيض في رسوم تراكي وتخزين اليخوت لمدد طويلة بمارينا اليخوت بالإسماعيلية للحمولات الكلية الأقل من 300 طن خلال فترة الافتتاح التجريبي، وذلك بواقع 50% في حالة تخزين اليخت مدة تتراوح من 30 يوماً إلى 90 يوماً، و70% في حالة تخزين اليخت مدة أكثر من 90 يوماً وحتي 180 يوماً.