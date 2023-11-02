انطلاق النسخة الثالثة من بطولة «إيرون مان» في الغردقة غدا

تستعد مدينة الغردقة لانطلاق بطولة «إيرون مان» في نسختها الثالثة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تمام الساعة السابعة صباحا غدا الجمعة بمنطقة سهل حشيش بمشاركة 600 متسابق من 52 دولة، تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 72 عامًا تحت رعاية محافظة البحر الأحمر و وزارة الشباب والرياضة.

الغردقة تستضيف بطولة إيرون مان

أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر جاهزية مدينة الغردقة لاستضافة فعاليات البطولة العالمية على أرضها بمنطقة سهل حشيش للعام الثالث على التوالي والتي تُعدُّ واحدة من أبرز البطولات في العالم والتي سوف تجذب أنظار العالم الي مدينة الغردقة حيث تتواجد وكالات الأنباء العالمية لتغطية فعاليات البطولة من على شواطئ مدينة السحر والجمال.

الغردقة جاهزة لاستضافة البطولة

ولفت «حنفي» لأهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان نجاح الحدث الرياضي العالمي بالتنسيق مع سلطات مطار الغردقة ومديرية الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة وغرفة المنشآت الفندقية و الأجهزة الأمنية ومديرية الصحة ومرفق اسعاف البحر الأحمر وإدارة مرور الغردقة والحماية المدنية.

من جانبه، قال ممدوح الشاذلى وكيل مديرية الشباب والرياضة بالبحر أن بطولة ايرون مان تشمل ثلاثة مسابقات، الأولى سباحة على مسافة 2 كيلومتر، و الثاني سباق دراجات على مسافة 90 كيلومتر، و الثالث سباق ركض على مسافة 21 كيلومتر. بمشاركة 600 متسابق تترواح أعمارهم من 18 إلى 72 عاما من الرجال والسيدات.