«حماة الوطن»: نقف جميعا خلف الرئيس السيسي لقيادته الحكيمة والرشيدة

أكدت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن القيادة السياسية الرشيدة تبنت خلال العشر سنوات الأخيرة رؤية وطنية متعددة الأبعاد لتنمية أرض الفيروز، باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون بشأنها، إذ ترتكز رؤية واستراتيجية القيادة السياسية على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية العملاقة وغير المسبوقة على أرض سيناء الحبيبة في شتي المجالات.

خطط واسعة لتنمية البنية التحتية

وأضافت في بيان لها أن الجمهورية الجديدة بقيادة ورؤية وتوجيهات الرئيس السيسي استمرت على مدار السنوات العشرة الماضية فى وضع خطط واسعة لتنمية بنيتها التحتية وركزت على المشروعات الكبرى القومية بشبة جزيرة سيناء، للاستفادة من كل المقومات التي تتمتع بها واستغلالها بالشكل الأمثل، فضلا على جعلها امتدادا طبيعيا لوادي النيل عبر ربطها بمدن القناة والدلتا، بما يحقق هدف تعميرها بعد تأمينها والقضاء على بؤر الإرهاب، وتوفير الحياة الكريمة لأهلها، ليؤكد مجددا علي حرص الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة علي بناء الجمهورية الحديثة.

وأضافت أن القيادة السياسية الرشيدة بعثت من أرض الفيروز، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب السياسية، والاعلاميين، لإطلاق المرحلة الثانية من المشروعات التنموية، رساله طمأنه للمصريين وللعالم عامة ولأهالي سيناء خاصة، مفادها أنه لا يمكن أن نفرط في أي حبة رمل من تراب الوطن، ولو كلفنا ذلك أروحنا والغالي والنفيس، وأن المصريين جميعا يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم ممتثلة في الرئيس السيسي لثقتهم التامة وغير المحدودة في سياسته داخليا وخارجيا.

تنمية سيناء

وأشارت النائبة نيفين حمدي، إلى أن استعادة أرض سيناء أصبحت مصدر فخر للأمة المصرية والعربية، وهي علامة مضيئه في تاريخ الجيش المصري الذي هو جزء من الشعب يقدر جيدا أهمية الحفاظ على التراب الوطني ولا يسمح بالتفريط في حبة رمل من تراب الوطن.