«الشباب المصري»: القيادة السياسية ما زالت قادرة على بناء الجمهورية الجديدة

أكد مصطفى جعفر سالمان، عضو أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو مؤسس كتلة الحوار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على مواصلة البناء والتنمية رغم كل التحدايات والظروف والتهديدات التي تواجهة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية.

القيادة السياسية مازالت قادرة على بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف خلال تصريحات صحفية أن القيادة السياسية مازالت قادرة على بناء الجمهورية الجديدة، ومواصلة العمل والإنتاج والتشجيع على الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، حتى تكون الدولة المصرية قوية اقتصاديا وعسكريا.

وأشار عضو مؤسس كتلة الحوار إلى أن الرئيس السيسي يعمل فى جميع الاتجاهات الأمنية والاقتصادية، مشيدا بكلمته خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية، الذي طمأنة الشعب المصري بعد كل ما يجرى خلال الفترة الحالية من حروب وأزمات تهدد الأمن القومي المصري.

تذليل أي عقبات تواجه خطة الدولة

وأضاف مصطفي جعفر سالمان أن الرئيس السيسي حريص علي تذليل أي عقبات تواجه خطة الدولة في التوسع في الإنتاج، والاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي، مجددا دعوته لجموع المصريين بالاصطفاف جميعًا خلف قياداتنا الرشيدة وجيشنا الباسل في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.