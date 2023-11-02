رئيس حزب الجيل: مصر تبذل جهودا كبيرة لتسريع استقبال المصابين الفلسطينيين

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنّ السلطات المصرية حرصت على تسهيل وسرعة دخول الجرحى، وهو ما قدره الجانب الفلسطيني، ومنها أنه تم إدخال الجرحى والمصابين دون جوزات السفر، والاكتفاء ببطاقة الهوية، قائلا: «جهد مشكور من السلطات المصرية من أجل سرعة إدخال المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج في أسرع وقت»، ولفت إلى أن انتشار الشائعات في هذه التوقيت الدقيق يهدف إلى الإيقاع بالدولة المصرية من أجل خدمة مخططات أعداء الوطن، ولكن الإدارة السياسية والشعب المصري على قدر كاف من الوعي يمكنهم من عدم الانصياع خلف تلك الشائعات.

كما أشاد الشهابي بالسياسات المصرية التي تم اتباعها منذ اندلاع الازمة واشتراطها للسماح بمرور الأجانب وحملة الجنسيات المزدوجة، بإدخال المساعدات المصرية، بهدف ضمان وصول المؤن لمستحقيها من الشعب الفلسطيني الشقيق، بالرغم من تعرضها للعديد من الضغوط في هذا الإطار، موضحا: «مصر نفذت إرادتها بالكامل، وهو ما يؤكد قوتها».

مصر لا تتدخر جهد لمساندة الفلسطينيين

وأكد رئيس حزب الجيل على أن مصر لم تتدخر جهدا في سبيل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الصراع الحالي، فضلا عن موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستهداف تصفيتها بالتهجير القسري، فضلا عن الجهود الدبلوماسية والسياسية في إطار نقل صورة حقيقية للواقع المأسوي في قطاع غزة، إثر عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على المدنيين العزل داخل القطاع، مما أدى إلى بداية تكوين رأي عام عالمي أكثر حيادية تجاه القضية.