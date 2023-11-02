«صوتك حقك» توعي ذوي الهمم بالقرى بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

واصل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لقاءاته التوعوية والتثقيفية في إطار مبادرة المجلس «صوتك حقك» لحث الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024 بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث طرق المجلس أبواب الأشخاص ذوي الإعاقة في القرى والنجوع ووصل ببرنامجه إلى كفر سعد بمحافظة دمياط لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون وحثهم على المشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

قدم البرنامج التدريبي عددا من المواد التوعوية الخاصة بالمشاركة السياسية، والقانون رقم 10 لسنة 2018 والمكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوو الإعاقة خلال العشر سنوات الماضية، وتطرق البرنامج التوعوي إلى أهمية المشاركة السياسية الإيجابية والشروط الواجب توافرها فى المرشح الرئاسي، والدور التوعوي للأسرة في المشاركة الإيجابية والاصطفاف الوطنى حول القيادة السياسية.

تيسير العملية الانتخابية على الأشخاص ذوي الإعاقة

وتطرق البرنامج التدريبي التوعوي إلى دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تيسير العملية الانتخابية على الأشخاص ذوي الإعاقة سواء الإعاقة البصرية عن طريق نموذج الاقتراع بطريقة برايل وتسهيل خطوات إبداء الرأي بلغة الإشارة للإعاقات السمعية والتيسيرات المقدمة للإعاقة الحركية ودور وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان فيها.

عُقد اللقاء في مركز شباب كفر سعد بمحافظة دمياط، وقدم البرنامج التوعوي سامي أحمد، مسئول المشاركة السياسية بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحمد العزبي مدير البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، والدكتور محمد حجازي، أستاذ العلوم السياسية.