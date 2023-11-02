عمرو موسى: يجب بلورة موقف عربي بخصوص القضية الفلسطينية

قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إن الدول العربية يجب أن تكون على قدر المسؤولية، مضيفا «أؤيد الموقف المصري الذي أعلن عنه الرئيس السيسي في مؤتمر القاهرة، وما بعد ذلك، بخصوص رفض التهجير القسري، فهناك أسباب فلسطينية ومصرية، ومصر لا يجب أن تكون شريكا في تصفية القضية الفلسطينية».

وأضاف موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر الراديو 9090، أنّ مصر اعترضت على تصفية القضية الفلسطينية، وكذلك الأردن والموقف العربي العام والشامل.

وطالب عمرو موسى بضرورة بلورة موقف عربي مشترك، مضيفا: «يهمنا بلورة موقف عربي بخصوص القضية الفلسطينية حول نقاط محددة، مثل رفض التهجير ورفض نظرية الدفاع الشرعي، فكيف يكون ثمة دفاعا شرعيا من دولة احتلال تجاه المواطنين المحتلة أراضيهم، والمداخلات التي تمت في قمة القاهرة كانت متشابهة».

وتابع: «يجب مناقشة مستقبل غزة والدمار الذي لحق بها، والسياسة المصرية في مواجهة الأزمة سليمة وتدعو إلى التأييد، وأنا واثق أن الموقف سيستمر على ذلك رغم التحديات الكبيرة».

العدوان الإسرائيلي الأخير عصف بالعناصر الرئيسية للقضية الفلسطينية

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق: «يجب أن نطالب الفلسطينيين بالوحدة وأن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية الخطير الذي عصف بمختلف العناصر الرئيسية بالقضية، والآن هو وقت الدعوى إلى الوحدة، والانقسام الفلسطيني يضعف قضيتهم كما يضعفها الاحتلال، ولابد من مطالبة الفلسطينيين بموقف موحد».

يجب تنفيذ حل الدولتين

وأكد وزير الخارجية الأسبق، أنه دعا أنصار السلام في إسرائيل إلى ضرورة الارتقاء لمستوى المسؤولية، والآن هو وقت التعبير عن معارضتهم للخط الذي تنتهجه الحكومة المتطرفة التي تفهم معنى كلمة السلام، مشددًا على ضرورة تنفيذ حل الدولتين، وأن تكون الدولة الفلسطينية فاعلة وتستطيع حماية نفسها وأن تعيش بهدوء وأمن وعدم اعتداء مع إسرائيل.