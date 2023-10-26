عمرو موسى: الإبادة الجماعية واستهداف المدنيين والمنشآت الصحية ليس دفاعا عن النفس

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنّ الإبادة الجماعية واستهداف المدنيين والمنشآت الصحية ليس دفاعا عن النفس، مشددًا على أن الإدارة المصرية رفضت توطين الفلسطينيين في سيناء.

الرئيس السيسي اتخذ الموقف السليم

وأضاف «موسى»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ الموقف السليم الصحيح برفض تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه يتماشى مع إرادة الشعب المصري، بحيث لا يكون جزءًا من مخطط إسرائيلي ولا يساعد على تفريغ فلسطين من سكانها.

اتفاقية جينيف تم خرقها من جانب إسرائيل

وتابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: «اتفاقية جينيف الرابعة خرقت من جانب إسرائيل بكل الوسائل والسبل، وفي الوقت ذاته كانت هناك تغطية لها حتى لا تتحمل إسرائيل المسؤولية».