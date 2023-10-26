عمرو موسى: الاحتلال الإسرائيلي أساس الفساد وسبب ما جرى الأيام الماضية

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنّ الفلسطينيين يجب أن يقفوا صفا واحدا، مشددًا على أن من قسّم الفلسطينيون عليه التوقف عن هذا، ولكن أساس المشكلات في فلسطين هو وجود الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية لن تتطاير في الهواء ولن تغرق في الماء ولن تُدفن تحت رمال الصحراء.

الاحتلال العسكري هو أساس الفساد

وأضاف «موسى»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال العسكري الإسرائيلي هو أساس الفساد وسبب كل ما جرى في الأيام الماضية، مشددًا على أن ردود الفعل الفلسطينية يمكن أن تكون طبيعية إلا فيما يتعلق باستهداف المدنيين.

وتابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية: «نطالب كل من يتصادم ويتحارب أن يتجنب إصابة المدنيين واستهدافهم، وفاقت إسرائيل الكل في استهداف المدنيين»، مؤكدًا أن حماية المدنيين فرض على الجميع.

الاحتلال يعمل على تفريغ الأرض

وأكد، أنه يجب التركيز على وجود احتلال عسكري وإساءة الإدارة البالغة من جانبه للأمور، حيث يعمل على تفريغ الأرض من سكانها، مواصلا أن مؤتمر القاهرة للسلام كشف بوضوح سياسة ازدواجية المعايير التي ينتهجها الغرب.