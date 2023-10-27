عمرو موسى: فلسطين صامدة.. والاحتلال الإسرائيلي يتحدى القوانين الدولية

أكد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، أن الفلسطينيين صامدون، والاحتلال الإسرائيلي محمي ويتحدى كل القوانين الدولية في فلسطين.

أضاف: «نحو أمام غزو مسنود وليس أمام الفلسطينيين إلا الصمود ودورنا معاونتهم والحديث مع السلطة الدولية لإيقاف الاجتياح البري للمحتل الإسرائيلي».

مجلس الأمن مقيد

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «On»، إن مجلس الأمن مقيد وغير قادر على أداء مهامه، ولا بد من تضامن عربي وسريع لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.

وذكر أن هناك حالة هيجان لدى الشعب الفلسطيني ضد الإجراءات الإسرائيلية التي سيكون لها رد فعل قوي.

أكد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، أن هناك مواقف عربية صحيحة وسليمة ونحن أمام امتحان كبير في مواجهة عدوان واضح، وموقف غربي يدعم الاحتلال علانية.

شدد على أن الدول العربية عليها موقف كبير في دعم القضية حتى تعرف إسرائيل أن الوضع ليس بالسهل.

وأضاف أن الاحتمالات كلها قائمة لتدخل أطراف أخرى في غزة، والدول الغربية والعظمى في يدها الحل، ولا بد من مواقف عربية واضحة وصريحة.

ضغوط قوية على أمننا القومي

وذكر أن الأمن القومي المصري يتعرض لضغوط قوية، والموقف المصري والأردني واضح ويتطلب تضافر الجهود العربية ولا بد من ترجمة ذلك لسياسة صامدة وسليمة.

واعتبر أن حل الدولتين «أصبحت كلمة تقال مجاناً»، ولا بد من رد فعل قوي ، معربا عن أمله في دور الأمم المتحدة لتعلم الرأي العام العالمي بما يجري