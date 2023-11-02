مؤلفات عالمية ومصرية في 3 عروض لأوركسترا تشايكوفسكي بالأوبرا

نجحت دار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر، في التعاقد مع أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني الروسي، والذي يزور مصر لأول مرة لتقديم 3 عروض بقيادة المايسترو فلاديمير، فيدوسييف بالقاهرة والإسكندرية، ومن المقرر أن تعقد في الثامنة مساء الأحد والاثنين المقبلين على المسرح الكبير، ومساء الثلاثاء على مسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية.

تفاصيل العروض

تتضمن العروض برامج فنية مختلفة، تشمل مؤلفات كلاسيكية عالمية ومصرية، إذ تشارك في الحفل الأول عازفة الفيولينة الشابة الواعدة أميرة أبو زهرة (حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة) في ظهورها الأول بمصر، قادمة من فيينا ويتضمن برنامجه لحظة موسيقية لراجح داوود، كونشرتو الفيولينة لـ تشايكوفسكي، ومتتالية شهرزاد لريمسكى كورساكوف.

أما الحفل الثاني يقام بمشاركة عازف البيانو آدم جويستريف ويتضمن كونشيرتو البيانو لبيتهوفن، السيمفونية الخامسة لتشايكوفسكي الى جانب لحظة موسيقية لراجح داوود.

الحفل الثالث عازفة التشيللو دالي جوتسيريف

ويشارك في الحفل الثالث عازفة التشيللو دالي جوتسيريف، ويتضمن وكونشرتو التشيلو لهايدن، إلى جانب لحظة موسيقية لراجح داوود ومتتالية شهرزاد لريمسكي كورساكوف.