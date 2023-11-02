«التعليم» تعلن شروط المسابقة الدينية لطلاب الإعدادية.. جوائز مالية للفائز

دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب المرحلة الإعدادية للمشاركة في المسابقة الدينية الكبري، في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني لنشر الثقافة الدينية بين الطلاب، بكتابة بحث في أحد الموضوعين التاليين:-

- التسامح طريق إلى السلام والوئام بين البشر في ضوء قراءتك كتاب «التسامح منهج حياة» من إصدارات سلسلة «رؤية للفكر المستنير»، اكتب بحثا عن دور التسامح في نجاح الإنسان وسعادته وتماسك المجتمع.

- الأخلاق ميزان حياة المسلم في ضوء قراءتك كتاب «أخلاقنا» من إصدارات سلسلة «رؤية للفكر المستنير»، اكتب بحثا عن أخلاق المسلم وأثرها في تشكيل حياته وبناء مجتمعه.

شروط المسابقة

أوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط المسابقة الدينية الكبري لطلاب المرحلة الإعدادية وهي كالتالي:-

- أن يكون الطالب مقيدا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

- لا يقل عدد الصفحات عن 15 صفحة، ولا يزيد على 20 صفحة.

- كتابة البحث بخط اليد، مع مراعاة حسن الخط وسلامته من الأخطاء الإملائية.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

- تعطي صفحات البحث أرقاما متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث وتوضع حواشي «هوامش» كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حوالي كل صفحة مستقلا.

- الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 28 فبراير 2024.

جوائز المسابقة

وأشارت وزارة التربية والتعليم، تتقدم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي: الأول 3000 جنيه، والثاني 2000 جنيه، والثالث 1000 جنيه، ومن الرابع إلى العاشر 750 جنيها.