«التعليم»: ميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن منظومة التعليم بها 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة، وحتمية التطوير أمر حتمي فى ظل الثورات الصناعية، ولابد من شراكة حقيقة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتقديم تنافسية حقيقية.

توفير مناخ استثماري آمن

وأضاف أن رؤية الوزارة انطلقت من ثلاثة محاور، الأول أنه جرى العمل على احترام سياسة ملكية الدولة، في إطار حرص الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التربية والتعليم على توفير مناخ استثماري آمن، لتحقيق الحياد التنافسي، وتشجيع المستثمرين على المشاركة الفعالة، وتقديم الخبرة لإنجاح المشىروعات التعليمية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي يرافقه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجمع مدارس بالقرية الكونية.

تحقيق الثقة بين طرفي الاستثمار

وأشار إلى وجود مبدأ الشفافية لتحقيق الثقة بين طرفي الاستثمار، موضحا أن هناك 96 مدرسة تكنولوجية تطبيقية وجار تجهيز 100 مدرسة، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الطبقة المتوسطة، ولدينا 28 مركز تعليم فني.

وأضاف: «مشاركة القطاع الخاص في استغلال أصول الوزارة غير المستغلة لتعظيم الاستثمار بها، وتقوم الوزارة بتشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس خاصة جديدة، وتقديم كل التسهيلات لتوفير فرص تعليمية للمواطن المصري، وجرى العمل على ميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين، وتشجيع الصناديق المتخصصة في التعليم، لنجاح المؤسسة التعليمية».