تنبيه عاجل من المدارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وجهت المدارس الثانوية، تنبيها مهما وعاجلا لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي بتحديث التابلت المدرسي، مطالبة بتوصيل التابلت بشبكة واي فاي قوية، وذلك انتظارا لاستقبال تحديث الإصدار الأخير، لوجود تحديثات جديدة وتطبيق جديد خاص بالامتحانات (any concet).

تحديث التابلت المدرسي

وأوضحت المدارس الثانوية على صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، خطوات التحديث للتابلت المدرسي كالتالي:

الدخول علي الضبط.

تحديث البرامج.

- تنزيل وتثبيت (سيتم تحديث التابلت).

ثم الدخول علي النوكس.

- ثم الضغط على الثلاث نقاط من فوق على الشمال.

- ثم الضغط على Reaload Device Command.

-إغلاق النوكس ثم إعادة فتحه سيظهر تطبيق الامتحانات.

- يتم فتح التطبيق والضغط على موافق.