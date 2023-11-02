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«التعليم» توقف ندب ونقل المعلمين والمديرين بين المدارس خلال العام الدراسي

كتب:

أميرة فكري
01:48 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة خطابا مهما لجميع الإدارات التعليمية التابعة، بشأن إيقاف حركات (النقل-الندب) لمديري المدارس والمعلمين بجميع المراحل، بهدف استقرار وانضباط العملية التعليمية.

وقف الندب والنقل بين المعلمين 

وأضافت مديرية التربية والتعليم في الخطاب أنه في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على استقرار وانضباط العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي داخل الإدارات التعليمية وبين المدارس، يجرى إيقاف حركات (النقل-الندب) لمديري المدارس والمعلمين بجميع المراحل، ولا يجرى النقل أو الندب إلا بعد الرجوع للمديرية، حفاظا على استقرار العملية التعليمية بالمدارس. 

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بقلم أميرة فكري