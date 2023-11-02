بعد قصف مخيم جباليا.. «يونيسف»: إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، عن قلقها اليوم بسبب قصف مخيم جباليا ليومين متتاليين، بطائرات الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت المنظمة، في بيان عنها، إنّ منذ 7 أكتوبر استشهد نحو 3500 طفل، دون ضحايا اليوم الثاني في الهجوم، على مخيم جباليا، وإصابة أكثر من 6800 طفل بجراح، ما يعني مقتل أو إصابة أكثر من 400 طفل يوميًا.

وذكرت المنظمة أنّ مخيمات اللاجئين ومستوطنات النازحين تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة احترام أطراف النزاع القانون وحمايتهم من الهجوم، مكررة دعوتها للوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية جميع الأطفال.

فرنسا تعرب عن قلقها بسبب قصف مخيم جباليا

وعلى جانب آخر أعربت فرنسا، اليوم، عن قلقها إزاء قصف الاحتلال مخيم جباليا وأكدت في بيان عاجل لوزارة خارجيتها أنّها تشعر بقلق بالغ إزاء خسائر الأرواح بين المدنيين معربة عن تعاطفها وتضامنها مع الضحايا الفلسطينيين.

وأشارت الخارجية الفرنسية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن حماية المدنيين هو التزام بموجب القانون الدولي وملزم للجميع، مجددة دعوتها إلى هدنة إنسانية لإيصال المساعدات

قصف مخيم جباليا قد يرقى إلى جرائم حرب

فيما اعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان، أمس الأربعاء، أن قصف مخيم جباليا قد يرقى إلى جرائم حرب وفقا لتغريدة للمفوضية على منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّت، أمس، غارات جوية على مخيم جباليا في الجزء الشمالي من قطاع غزة، ما نتج عنه تدمير الحي بأكمله، باستخدام 6 أطنان من المتفجرات ما خسائر كبيرة في الأرواح.