كيفية الاستعلام إلكترونيا عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة لشهر نوفمبر

يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023، حتى يتمكنوا من معرفة هل يحق لهم الصرف أم لا؟.

وتتيح بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة للمواطنين فرصة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر نوفمبر، ونوضح من خلال هذا التقرير الخطوات الخاصة بالاستعلام إلكترونيا عبر البوابة، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لشهر نوفمبر

- يدخل المواطن الذي يريد الاستعلام على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الرابط.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالراغب في الاستعلام عن الأسماء الجدد في الأيقونة المخصصة لذلك، وبعدها الضغط على استعلام.

- ومن ثم تظهر أمام الراغب في الاستعلام عن الأسماء الجدد الحالة الخاصة به، وهل يحق له صرف معاش تكافل وكرامة أم لا يحق له.

خطوات تقديم شكاوى برنامج تكافل وكرامة

وإذا كان المواطن متأكد من استحقاقه لصرف معاش تكافل وكرامة ولم يصرف المعاش له، يمكن تقديم الشكوى من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.

- إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة المعاش ثم الضغط على تسجيل شكوى.

- إرسال شكوى مكتوبة، ثم الضغط على تسجيل.