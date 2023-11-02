محافظ الشرقية يوقف 3 موظفين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهم

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إيقاف رئيس القسم الهندسي ومشرف فني ومدير الجمعية الزراعية في بحطيط بمركز أبو حماد، عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

وأصدر محافظ الشرقية، القرار رقم 9480 لسنه 2023، بوقف كلا من:

الموظفون الموقفون عن العمل

- «و . ف .ع» رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية ببحطيط التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد، الدرجة الثالثة مكتبية.

- «ر . أ . م» مشرف بالقسم الفني بالوحدة المحلية ببحطيط التابعة لرئاسة مركو ومدينة أبو حماد، الدرجة الخامسة خدمات معاونة.

- «ع . ا . ع» مدير الجمعية الزراعية ببحطيط والجمعية الزراعية بكفر عياد التابعتين للإدارة الزراعية بأبو حماد – الدرجة الأولى (آ) فنية زراعية.

ضبط منظومة العمل

أكد محافظ الشرقية، أنه دائم المتابعة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالإدارات الهندسية والزراعية، وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المقصرين.

وأوضح المحافظ أنّ القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 81 / 2016 بشأن أعمال الخدمة المدينة ولائحته التنفيذية، ومذكرة رئاسة مركز ومدينة أبو حماد، ومأمورية التحقيق رقم 539 / 2023 – تحقيقات المحافظة.