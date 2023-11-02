«الصحة»: خطة واضحة لتقديم كل أشكال الدعم للمصابين القادمين من غزة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة الفلسطينية أرسلت إلى نظيرتها المصرية كشفا به 81 من الأشقاء المصابين نتيجة قصف قطاع غزة، وتشخيصاتهم المختلفة.

الكشف على المصابين بعد استقبالهم

وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد عبده: «استقبلنا مصابين بالأمس، وجرى الكشف عليهم بشكل دقيق، وتوجيههم من خلال هيئة الإسعاف عبر مستشفيات شمال سيناء».

رفع درجة الاستعداد الصحي في المستشفيات

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برفع درجة الاستعداد الصحي في المستشفيات، وبخاصة المستشفيات التي تقع في المحافظات القريبة من محافظة شمال سيناء.

وأضاف أن الوزارة أعدت خطة واضحة لتقديم كل أشكال الدعم الصحي للفلسطينيين، عبر التأكد من جاهزية الأقسام الداخلية لاستقبال المصابين، والتأكد من توفر المستلزمات ومعدلات تدفق الأكسجين للمستلزمات، بالإضافة إلى الاهتمام بالطب الوقائي وتوفير اللقاحات للأطفال.