أمطار اليوم.. خفيفة على مطروح والعلمين وتمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض عدد من المدن والمحافظات لسقوط أمطار اليوم، وستكون وفقا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية خفيفة إلى متوسطة، بحسب المنطقة الجغرافية للمحافظة، وبتوقعات تتراوح من 20 إلى 30% باختلاف المدن والمحافظات.

أمطار اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها عن أمطار اليوم، إلى أن هناك تكاثرا للسحب المتوسطة والخفيفة التي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة لن تؤثر على الحياة اليومية في مدن مطروح والإسكندرية وسيدي براني وسيدي عبد الرحمن والعلمين والضبعة والسلوم والسواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية وشمال الصعيد، بنسب وتوقعات لن تزيد عن 30%، في حين تمتد أمطار اليوم إلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى مع تقدم ساعات النهار، وذلك بنسب وتوقعات لن تزيد عن 20%.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- الإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- 6 أكتوبر: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- مطروح: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- بنها: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السلوم: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- دمنهور: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- سيوة: العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

- وادي النطرون: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- رأس غارب: العظمى 33 والصغرى 29 درجة مئوية.

- الغردقة: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- المنصورة: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- سفاجا: العظمى 34 والصغرى 26 درجة مئوية.

- الزقازيق: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- مرسى علم: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شبين الكوم: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شلاتين: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- أسيوط: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- سوهاج: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- قنا: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- أسوان: العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

- بورسعيد: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- دمياط: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- الإسماعيلية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال سيناء: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- الوادي الجديد: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- الفيوم: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- بني سويف: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- المنيا: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- الغربية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- الشرقية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.