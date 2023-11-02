تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت.. «هتوصلك وانت في مكانك»

يمكن للمواطنين الآن تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت دون الحاجة إلى الذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية، من خلال تطبيق إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية.

ويوفر التطبيق إمكانية تقديم طلب التجديد والتصوير الذاتي، كما يتيح للمواطنين متابعة حالة الطلب حتى استلام البطاقة الجديدة.

وتأتي الخطوة في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، وترصد السطور التالية خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت وأسعارها، كما يلي.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت

- يقوم الراغب في تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

- اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات المدنية، والتي تحتوي على خدمات الأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور.

- اختيار خدمات الأحوال المدنية من يمين الصفحة، واختيار بدل تالف بطاقة الرقم القومي.

- وحال كان المستخدم ليس لديه حساب على بوابة مصر الرقمية يقوم بإنشاء حساب جديد، أما إذا كان لديه حساب يدخل مباشرة على الصفحة الخاصة بتقديم طلب تجديد ىالبطاقة، لملء البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل طلب تجديد البطاقة.

أسعار تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت

وجاءت أسعار تجديد بطاقة الرقم القومي من البيت، وفق الأسعار المعلنة، كما يلي.

- الاستمارة العادية: 45 جنيهًا.

- الاستمارة المستعجل: 120 جنيهًا.

- الاستمارة الفورية: 170 جنيهًا.

- الاستمارة VIP: سعرها 305 جنيهات.