شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، 3 أحداث كان من أهمها، ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 1.04%، لتسجل 85.51 دولار للبرميل، وصعود العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ 0.2%، ونرصد في التقرير التالي، أبرز الأداث التي شهدتها الساحة:

ارتفاع أسعار النفط العالمية

وارتفعت أسعار النفط، في التعاملات، مع تراجع الدولار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي» تثبيت الفائدة عند مستواها الحالي، وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 81.31 دولار للبرميل، بزيادة «1.08%»، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي «مزيج برنت» بنسبة 1.04%، لتسجل 85.51 دولار للبرميل.

وكان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي«البنك المركزي الأمريكس»، قرر في وقت سابق، الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما.

وفي الشرق الأوسط، ارتفع إنتاج النفط في المنطقة المحايدة السعودية الكويتية في أكتوبر 2023 بنسبة 47% مقارنة بالشهر السابق، وأشارت شركة إس أند بي جلوبال بلاتس، إلى وصول إنتاج النفط في المنطقة المحايدة إلى 264 ألف برميل يوميا مقابل إنتاج عند 180 ألف برميل يوميا تم تسجيلها في سبتمبر 2023.

ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.1%

الذهب:

ارتفعت أسعار الذهب، في المعاملات الفورية بنسبة 0.1%، ليحقق 1983.77 دولار للأونصة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ 0.2%، لتسجل 1991.80 دولار. وفي روسيا، ارتفعت احتياطيات البلاد من الذهب، في سبتمبر 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ 2.36 ألف طن، حيث ظلت البلا البلاد في المرتبة الخامسة عالميًا،وفقا لتحليل وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية نقلا عن بيانات البنوك المركزية العالمية.

كما أعلن نائب وزير المالية الروسي، أليكسي سازانوف، في ختام اللقاء مع رجال الأعمال خلال فعالية شركة «بي 1»، استمرار المفاوضات مع الإمارات بشأن التوصل إلى اتفاقية ضريبية.

وكان نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، قال في وقت سابق، إن ممثلي الغرب يحاولون منع توسع «مجموعة بريكس» بالرشوة والتهديدات، مشيرا في حوا مع وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى الفشل في تحقيق الأمر.

التصويت بالأغلبية في المركزي الإنجليزي لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى بنك إنجلترا «البنك المركزي»، أسعار الفائدة دون تغيير، عند 5.25% بتصويت بأغلبية 6 مقابل 3 في لجنة السياسة النقدية، وقال المصرف، إن السياسة النقدية ستحتاج على الأرجح للبقاء متشددة لفترة طويلة من الزمن.

وكان 3 أعضاء في اللجنة، فضلوا رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 5.5%.