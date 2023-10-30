5 أحداث اقتصادية مهمة.. بينها تراجع أسعار النفط ورفع سعر الليرة السورية

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية خلال الساعات القليلة الماضية، 5 أحداث بالتزامن مع اليوم الـ24 من عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

ونرصد في التقرير التالي، أهم الأحداث الاقتصادية، كما يلي.

وفي سوريا، رفع البنك المركزي سعر صرف العملة الوطنية «الليرة» مقابل الدولار للحوالات والصرافة، بـ12 ألفا و500 ليرة للدولار، كما حدد المصرف سعر صرف الليرة مقابل اليورو بـ13198.81 ليرة سورية لليورو الواحد.

تراجع العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» بـ1.31%

وتراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين مع ترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي «البنك المركزي» بشأن أسعار الفائدة، وانخفضت العقود الآجلة للخام العالمي «مزيج برنت» بنسبة 0.99%، ليسجل 89.58 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي «غرب تكساس الوسيط»، 1.31% لتحقق 84.42 دولار للبرميل.

وفيما يتعلق بقطاع الغاز، بحثت شركتا «سوناطراك» الجزائرية و«بوتاش» التركية العلاقات التجارية طويلة الأمد في مجال إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتراجعت عقود الذهب الفورية في التداولات إلى أدنى من حاجز 2000 دولار للأونصة، التي خسرت أكثر من 9 دولارات، وجرى التداول عند 1997.74 دولار للأونصة، بانخفاض نسبته 0.43%، فيما شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعا بنسبة 0.40% إلى 2006.40 دولار للأونصة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت لاحق، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2003.17 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 2013 دولار للأونصة، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وتراجع مؤشر نيكي الياباني، بنسبة 0.95%، ليسجل 30696.96 نقطة، كما أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا منخفضا بـ1.04% عند 2231.24 نقطة.

استقرار مؤشر الدولار الأمريكي عند 106.57

ولفتت قناة «سي إن بي سي عربية»، إلى استقرار الدولار في ظل تعاملات حذرة مع ترقب المتعاملين لقرارات تتعلق بالسياسة المالية من «البنك المركزي» واجتماعات لبنوك مركزية كبرى بينها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

واستقر مؤشر الدولار عند 106.57، فيما لم يطرأ على الين الياباني تغيرًا يذكر وظل عند 149.58 للدولار، وارتفع الدولار الأسترالي 0.32% في أحدث تداولات مسجلا 0.63545 دولار أمريكي كما صعد نظيره النيوزيلندي 0.28% محققا 0.5825 دولار أمريكي.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 0.02% ليسجل 1.21195 دولار كما هبطت العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» بنفس النسبة لتسجل 1.0563 دولار.