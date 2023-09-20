تقرير: تراجع أسعار الذهب عالميا وسط ترقب لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»

تراجعت أسعار الذهب عالميا خلال تداولات اليوم الأربعاء، في ظل استمرار الحذر بالأسواق، قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمتوقع أن يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة، مع إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

أسعار الذهب تصل إلى 1930 دولارا

وتتداول أسعار الذهب الفورية حاليا عند المستوى 1930 دولارا للأونصة بعد أن انخفضت اليوم بنسبة 0.1%، ويأتي هذا بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى في أسبوعين خلال جلسة الأمس عند مستوى 1937 دولارا للأونصة، وفق تقرير جولد بيليون.

وأشار التقرير إلى أن التركيز في الأسواق اليوم سيكون على اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من جلسة اليوم، وبالتالي قد نشهد تداولات ضعيفة في أسواق الذهب بسبب عزوف المستثمرين عن الرهانات الكبيرة قبل صدور قرار البنك اليوم.

توقعات بتثبيت الفائدة

وأوضح أن التسعير في الأسواق اليوم سجل احتمال بنسبة 98% أن يقوم البنك الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة عند 5.25% و5.50% دون تغيير، إذ يكون التركيز على حديث رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع في محاولة لمعرفة مستقبل السياسة النقدية.

ويصدر بعد الاجتماع مخطط توقعات أعضاء البنك الفيدرالي بخصوص النمو والتضخم ومعدل الفائدة، وتنتظر الأسواق معرفة نظرة أعضاء البنك بالنسبة لمستقبل أسعار الفائدة، وهل سيكون هناك إجماع على رفع جديد في الفائدة قبل نهاية العام أم لا؟ كما أن هناك تضاربا في التوقعات بشأن إشارة البنك الفيدرالي إلى موعد خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي لم يشر إليه البنك الفيدرالي طوال الاجتماعات السابقة للبنك.

وتتوقع جولد بيليون، أن يكرر البنك الفيدرالي استمرار سياسته النقدية المتشددة للسيطرة على معدلات التضخم، إذ تعتمد قرارات الفيدرالي على البيانات الاقتصادية التي تصدر قبل كل اجتماع، ولكن نبرة الحديث عن التضخم والسياسة النقدية ستكون محل اهتمام الأسواق بشكل كبير.