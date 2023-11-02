البابا تواضروس يستقبل اللجنة المشرفة على إيبارشية نجع حمادي

استقبل البابا تواضروس الثاني أعضاء لجنة الإشراف على إيبارشية نجع حمادي، في المقر البابوي في القاهرة اليوم الخميس، وهم أصحاب النيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط، الذين قدموا تقريرًا شاملا عن الخدمة في الإيبارشية.

لقاء البابا تواضروس مع هيئة الأوقاف القبطية

كما التقى أعضاء هيئة الأوقاف القبطية، وجرى خلال اللقاء عرض ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بعمل الهيئة.

جدير بالذكر، أن البابا تواضروس ترأس صلاة تجنيز الأنبا أثناسيوس، كما صُلِّيَت أجزاء من الصلوات باللغة الفرنسية، صَلَّاها الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، والأب القمص بيشوي سوريال كاهن كنيسة الأقباط الفرنسيين في باريس، والراهب القمص موسى الأنبا بيشوي، وألقى الدكتور أشرف صادق كلمة رثاء وتعزية باللغة الفرنسية.

البابا تواضروس يوضح صفات الأنبا أثناسيوس

وعن الصفات التي تحلى بها المطران المتنيح، أشار قداسة البابا إلى ثلاث صفات:

١- الأصالة: كان أصيلاً في معرفته بالكنيسة القبطية، رغم أنه لم يولد فيها إلا أنه صار أمينًا ومخلصًا لها حتى آخر نفس وكان صوتًا لها في فرنسا.

٢- العلاقات الطيبة مع الجميع: كان له علاقات طيبة مع المطارنة والأساقفة في المجمع المقدس، زار العديد من الإيبارشيات والأديرة في مصر، وكانت دومًا زيارته مفرحة مفعمة بالروح الطيبة والابتسامة والمحبة.

٣- السلام: كان صانع سلامٍ، فكان حضوره دائمًا مقرونًا بالسلام، مطبقًا الآية: "طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ" (مت ٥: ٩).

واختتم بتقديم العزاء باسم المجمع المقدس، لإيبارشية مرسيليا وطولون للأقباط الفرنسيين ولأسقفَي فرنسا صاحبي النيافة الأنبا لوقا والأنبا مارك، وللقمص بيشوي سوريال الكاهن المصري الوحيد بإيبارشية مرسيليا وطولون.