«القومي لذوي الإعاقة»: شراكات جديدة مع المؤسسات التعليمية خلال الفترة المقبلة

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على توجه المجلس خلال الفترة القادمة للتعاون مع كافة المؤسسات التعليمية خاصة الجامعية منها، وفتح شراكات من شأنها توعية طلاب الجامعات بالأدوار التي يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتعريفهم بآليات وسلوكيات التعامل معهم، والتعرف على الإشكاليات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في الجامعات والمعاهد والمساهمة في حلها وتبصيرهم بأدوارهم.

التعريف على قضايا الإعاقة

وقالت المشرف العام على المجلس خلال لقائها الدكتورة غادة واكد، الخبير الإعلامى بقسم العلاقات العامة بأحد المعاهد الخاصة، إنّ المجلس يعد بيت الخبرة الفني لكافة المؤسسات التي تحتاج التعرف على قضايا الإعاقة، أو التي تسعى إلى التعاون مع المجلس من ناحية أو لديها دراسات وأبحاث تخص الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية أخرى.

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، عن ترحيبها بالتعاون مع المعهد الخاص، فيما يخص مشروعات التخرج الخاصة بالطلاب في الشعب التي يتخصص فيها المعهد، وكذلك تقديم دورات توعوية للطلاب داخل حرم المعهد، هذا بالإضافة إلى الشراكات بين الطرفين فيما يخص المؤتمرات الداعمة لقضايا الإعاقة.

تبادل الخبرات الفنية بين المجلس والمعهد

ونوهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه يتم الآن الإعداد لبروتوكول للتعاون بين المجلس والمعهد لمحاولة وضع قضايا الإعاقة في صدارة اهتمام المؤسسات التعليمية الجامعية، وكذلك التعاون في تبادل الخبرات الفنية ما بين الطرفين بما يعود بالنفع على قضية الإعاقة بشكل عام.