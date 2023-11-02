محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بمدينة نجع حمادى

تفقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، سير العمل بمجمع الأمل السكنى بمركز نجع حمادي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع شبكة انحدار ومطابق الصرف الصحي ضمن مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي والتي يتم تنفيذها تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

شبكة الصرف الصحي في نجع حمادي

حيث استمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلي عن نسب تنفيذ شبكة الصرف الصحي والتي تجري بمجاورة «1 ، 2 ،3 ، 4 ، 5 ، 6» حيث تم تنفيذ 59 كيلو متر بشبكات الانحدار، من أجمالي 70 كيلو متر بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 75% بأقطار مختلفة من 250 ملي إلى 1500 ملي، كما تم تنفيذ 1450 مطبق صرف صحي من إجمالي 2751 بنسبة تنفيذ بلغت 54 %، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ 30 كيلو متر من شبكة الصرف بمجاورة 7، 8، 9 بإجمالي أطوال 37 كيلو متر بأقطار مختلفة من 250 ملي إلى 1500 ملي وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية 81 % كما تم تنفيذ 859 مطبق صرف صحي من إجمالي 1229 بنسبة تنفيذ بلغت 69 ٪.

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن الأعمال التي تجري بالمدينة تأتي بموجب بروتوكول بين محافظة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا لإنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمجمع الأمل السكنى بهو نجع حمادي وتوصيل مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي للمجمع.

الانتهاء من تمهيد الطرق الداخلية

وأضاف «الداودي»، أنه تم الانتهاء من تمهيد الطرق الداخلية بمدينة الأمل في نجع حمادي، وأن كل الشوارع أصبحت جاهزة لتنفيذ خطوط وشبكات المرافق من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أي أضرار في طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.

وبحسب البيان الصحفي، أشار «الداودي»، إلى إن مدينة الأمل حلم انتظره الكثيرون لأكثر من 20 عاما، ونعمل جاهدين لتحقيق هذا الحلم، من خلال إنشاء مدينة سكنية متميزة، تضم بنية تحتية متطورة، ومؤسسات خدمية على أعلى مستوى، مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق بهدف الانتهاء من أعمال البنية التحتية حتى يتسنى للمستحقين بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بوحداتهم السكنية.

مدينة الأمل في نجع حمادي

الجدير بالذكر، أن مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدان ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية «تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء)