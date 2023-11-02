محافظ قنا يطلق إشارة التشغيل التجريبي لمستسفى نجع حمادي العام

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء التشغيل التجريبي لقسم العيادات الخارجية بمستشفي نجع حمادي العام، تمهيدا لدخول باقي أقسام المستشفى للخدمة بشكل متتابع لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالى مركز نجع حمادي وفق معايير الجودة الطبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، الدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحه بقنا، الدكتور أحمد المحلاوي مدير إدارة نجع حمادي الصحية، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية .حيث تفقد محافظ قنا، أقسام العيادات الخارجية، الأنف والاذن، العظام، الرمد، المخ والأعصاب، الأطفال، العلاج الطبيعي ، رسم القلب، الباطنة، الكلي، الجلدية، مسالك بولية، نساء وتوليد، المعمل، الصيدلية، العلاج على نفقة الدولة.

تفاصيل تجديد مستشفى نجع حمادي

ومن جهته، قال محافظ قنا إن مستشفى نجع حمادي العام يقع علي مساحة 3800 م٢، بطاقة 173 سريرا، وتتكون من طابق أرضى و6 أدوار مكرر، حيث يحتوي الدور الأرضي على (الطواريء - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن)، بينما يحتوي الدور الأول علوي علي قسم الغسيل الكلوى ويضم 31 ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم ( 28 عيادة - 2 صيدلية) وقسم المناظير، ويحتوي الدور الثاني علي قسم إقامة مرضي بطاقة 20 سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة والإدارة العامة وخدمات، ويحتوي الدور الثالث علي قسم الولادة وقسم الحضانات ( 11 حضانة مبتثرين - 14 سرير ولادة حديثة و سرير للعزل) وقسم النساء والولادة ( 2 ولادة طبيعية - 18 سرير اقامة نساء وولادة) وسكن أطباء وقسم الصدر، ويحتوي الدور الرابع علي قسم إقامة المرضى ( 51 سرير اقامة تخصصات) و 2 قاعة تدريب، ويحتوي الدور الخامس علي قسم العمليات ( 5 غرف عمليات متنوعة - 8 أسرة إفاقة - 2 أسرة تحضير) قسم التعقيم المركزي والعناية المركزة ( 11 سرير - سرير عزل).

مستشفى دشنا المركزي

وأضاف الداودي أنه بمجرد دخول مستشفى أبو تشت المركزي ودشنا المركزي للخدمة سوف يصبح لدينا منظومة طبية متكاملة، في ظل الدعم الكامل لكافة القطاعات الطبية على أرض محافظة قنا.