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محافظ قنا: إجراءات رادعة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية

كتب:

رجب آدم
12:26 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
محافظ قنا

محافظ قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه سيتم التعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، ولن يسمح بأي تعديات، وإزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس، على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى، مشددا علي ضرورة التنسيق والتعاون بين مسؤول المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي والري والأجهزة الأمنية، وكل الجهات المعنية.

تشكيل لجان من الوحدات المحلية 

ووجه محافظ قنا، خلال الاجتماع مسؤولي اللجان التي تم تشكيلها بالوحدات المحلية والمجالس القروية بالمرور الميداني اليومي على الأراضي الزراعية، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، للتعامل الفوري مع البلاغات الخاصة بالتعديات، وعرض تقارير دورية بالموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

كما وجه المحافظ بسرعة إزالة مخالفات البناء والتعديات التي يتم رصدها على الأراضي الزراعية من خلال متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع تكثيف المرور الميداني اليومى، والتنسيق مع العمد والمشايخ بالقري للتصدي والتعامل الفور مع التعديات في مهدها.

الإزالة الفورية 

وشدد «الداودي» على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات و مواد البناء واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم مع التعديات التي يتم رصدها ، مع ضرورة الحفاظ على امن وسلامة المواطنين اثناء حمالات الازالة، لافتا أن حملات الازالة ستكون برئاسة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والمكلفين بإعداد تقارير يومية بما تم تنفيذه من أعمال، لعرضها على اللجنة المركزية بديوان عام المحافظة، برئاسة سكرتير عام المحافظة.

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بقلم رجب آدم