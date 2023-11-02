محافظ قنا: بيع كيلو السكر بـ27 جنيها في جميع منافذ الدولة

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، طرح كميات إضافية من السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بجميع المدن، بدءًا من ظهر اليوم الخميس، وبشكل يومي وذلك ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية.

كيلو سكر لكل مواطن بقنا

وقال «الداودي»، في بيان صحفي، أنه سيتم ضخ كميات من السكر بالمنافذ بشكل يومي بواقع 1 كيلو سكر لكل مواطن بحد أقصى ليحصل جميع المواطنين على السكر بسعر مخفض.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية تكثيف حملات المرور على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار لضمان توافر السلع والمنتجات التي تشملها المبادرة بأسعار مخفضة، تيسيرا على المواطنين.

كان محافظ قنا يتابع بشكل يومي مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في منافذ التموين والسلاسل التجارية في مدن محافظة قنا.