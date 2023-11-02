إبراهيم عبد الفتاح ينعى الشاعر محمد القصاص: فقدت صديقا عزيزا

نعى الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، الشاعر الغنائي الراحل محمد القصاص، عضو جمعية المؤلفين والملحنين، الذي رحل صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، تاركا خلفه إرثا كبيرا من الأعمال الفنية المتميزة.

ودون عبد الفتاح، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، محمد القصاص وداعا، فقدت صديقا عزيزا، في نهاية السبعينيات إتقابلنا، مع طزاجة الأحلام والشعر والتسكع في الغورية والأزهر والحسين والجمالية والسيدة زينب، بصحبة أساتذة وأصدقاء رحم الله من رحل وبارك في من بقى ، خالص التعازي للأسرة والأحباب».

وكانت جمعية المؤلفين والملحنين، قد نعت الشاعر محمد القصاص، في بيان صحفي، تقدمت فيه بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه، لافتة إلى أن الراحل قدم العديد من الأعمال الغنائية، التي شكلت علامة فنية واضحة.

معلومات عن محمد القصاص

وكان من أبرز المطربين الذي تعاون معاهم، هاني شاكر «علي الضحكاية» و«حبين»، والراحل أحمد منيب في «مفيناش من خوف»، و وراغب علامة «اه يا ليل»، وهشام عباس « من طفولتي»، وعلي الحجار«ماليش في البعد»، وإيهاب توفيق «إكمنى» وحميد الشاعري «حني يا غربة».