وفاة الشاعر محمد القصاص صاحب أغنية «علي الضحكاية»

رحل عن عالمنا الشاعر الغنائي محمد القصاص، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، وذلك حسبما أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

ونشرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، صورة للشاعر محمد القصاص، وعلق عليها:«توفى إلى رحمة الله الشاعر الكبير محمد القصاص عضو الجمعية، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين، بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بأفضل قبول ويسكنه فسيح جناته».

الشاعر محمد القصاص

وقدم الشاعر محمد القصاص العديد من الأعمال الغنائية، التي شكلت علامة فنية واضحة، وكان من أبرز المطربين الذي تعاون معاهم، هم الراحل أحمد منيب «مفيناش من خوف»، و هاني شاكر «علي الضحكاية وحبين»، وراغب علامة «اه يا ليل»، وهشام عباس « من طفولتي»، وعلي الحجار«ماليش في البعد»، وحميد الشاعري «حني يا غربة».