«الصحة الفلسطينية»: توقف 16 مستشفى عن العمل بسبب القصف ونفاد الوقود

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 16 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي ونفاد الوقود، موضحة أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بما في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

الاحتلال الإسرائيلي يمنع خروج المرضى من قطاع غزة

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت خروج المرضى من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات القدس وداخل أراضي عام 48، بمن فيهم 2000 مريض مصاب بالسرطان، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتم الإبلاغ عن فقدان حوالي 1950 مواطنا بينهم ما لا يقل عن 1050 طفلا، وقد يكونوا محاصرين أو شهداء تحت الأنقاض في انتظار أن يتم انتشالهم، وذلك حتى 29 أكتوبر.

ارتفاع عدد الشهداء لـ9159 شهيدا

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء لـ 9159 شهيدا، وأكثر من 24 ألف جريح، وأنه خلال اليومين الماضيين قتل الاحتلال الإسرائيلي 280 مواطنا، وأن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.