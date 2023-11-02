«مصر الخير» تقدم 95 طن مستلزمات جراحية لتلبية احتياجات مستشفيات غزة

أعلنت مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استمرار دورها لدعم مستشفيات قطاع غزة الأحداث حيث تم إرسال 95 طنا حتى الآن من المستلزمات الجراحية الطارئة والأدوية التي وصلت إلي قطاع غزة خاصة النواقص التي تحتاجها المستشفيات بالقطاع منذ بداية قصف الاحتلال الإسرائيلي.

توفير 200 منتج علاجي طارئ

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إنه منذ بداية تصاعد الأحداث وحتى الآن تم إرسال قوافل طبية شملت 95 طنا من المستلزمات الجراحية والأدوية مؤكدة حرص المؤسسة على توفير حوالى 200 منتج علاجي طارئ، موضحة أن على رأس هذه المنتجات المستلزمات الجراحية وأجهزة الأكسجين ومواد التعقيم والمضادات الحيوية والخيوط الجراحية، بالإضافة إلى مواد التخدير التي تكفي لأكثر من 9 آلاف عملية جراحية والأمراض المزمنة وزراعة الكلى وذلك من أجل دعم الحالات الطارئة.

شحنات إغاثة غزة

ونوهت رئيس قطاع الصحة إلى أن القوافل الطبية والأدوية التي تم إرسالها تأتي ضمن شحنات المواد الإغاثية المرسلة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأكدت على استمرار الاستجابة السريعة من المؤسسة بإرسال المساعدات ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع تكامل كافة المؤسسات الأهلية المصرية لسرعة تتدفق المساعدات الطبية لتلبية احتياجات الأشقاء في غزة.

واهتمت مؤسسة مصر الخير، في قوافلها الإغاثية الطبية بتوافر المستلزمات الجراحية الأساسية من المشارط والجبس والشاش والقطن والكانيولا وأجهزة الوريد وأجهزة الضغط وأجهزة السكر وأجهزة قياس الأكسجين، والكحول الطبي والبيتادين والخيوط الجراحية والدرنقة، والفازلين وماسكات جراحية والمفارش الطبية

كما تضمنت القوافل أدوية طوارئ، وأدوية صدر، ومضادات حيوية، ومضادات للتجلط، ومحلول ملح، ومحاليل جلوكوز، وكورتيزون حقن، ولبن للأطفال مؤكدة أن قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني في حالة استعداد قصوى لتلبية كافة المتطلبات الطبية لقطاع غزة في ظل التنسيق الكامل مع التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.