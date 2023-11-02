تألق مع بروسيا واختفى في الأهلي.. مستوى «موديست» يهدد برحيله عن المارد الأحمر

علامات استفهام كثيرة تحيط بمستوى الفرنسي أنتوني موديست، الوافد الجديد للأهلي، والذي كان مقررًا أن يحمل لواء هجوم المارد الأحمر، الذي عانى لسنوات، بسبب طول رحلة البحث عن رأس حربة، فلماذا لم يقدم الأداء الأفضل حتى تلك اللحظة؟.

استشاري نفسي يتحدث عن أسباب تراجع مستوى موديست مع الأهلي

أنتوني موديست يبدو وكأنه تائه أمام مرمى الخصوم، لا يقاتل من أجل الفرصة وإذا جاءته لا يستغلها، الأمر الذي ينذر بوجود أزمة حقيقية، باعتباره قدم مواسم استثنائية في ألمانيا قبل وصوله إلى مصر، قادمًا من بوروسيا دورتموند.

«موديست لم يتأقلم فنيًا وبدنيًا ونفسيًا».. هكذا فسر وليد هندي استشاري الصحة النفسية، حالة المهاجم الفرنسي الذي يقف وكأنه عاجزًا عن التحرك في اتجاه الكرة من أجل تسجيل الأهداف، وهو من المتطلبات الأساسية في مركزه.

يرى «هندي» أن موديست يعاني من صعوبة بالغة وواضحة في اتخاذ القرار، وهذا نتيجة لعوامل عدة، منها عدم الانسجام حتى تلك اللحظة مع تغيير المناخ الأوروبي والانتقال إلى إفريقيا، إلى جانب صعوبات أخرى خاصة بالتكيف الاجتماعي ونوعية التغذية والتأهيل البدني، الذي تغير بشكل جذري منذ انتهاء رحلته في القارة العجوز: «كوب الشاي وطبق الفول وسوء التغذية قد يتسببان في تراجع لياقته واستجابته البدنية السريعة».

وأضاف: «موديست لاعب كبير في السن، لديه صعوبة في اتخاذ القرارات، إلى جانب كونه غير متاح ذهنيًا، فجسده غير قادر على تنفيذ الإشارات التي تصل إلى ذهنه، وهذا يذكرنا بقرار مارادونا عندما قرر الاعتزال رغم انه ماشي كويس لكنه يعلم أن القدرات العضلية والبدنية مش قادرة تستجيب لإشارات المخ والمرونة المطلوبة».

وعن أسباب تراجع مستوى موديست بعد وصوله إلى مصر: «موديست يلعب في مناخ مختلف وسط مجموعة مختلفة تحت خطط وقيادة مختلفة عن المناخ الذي اعتاد اللعب به، إلى جانب عدم حصوله على فترة إعداد كبيرة، ويبدو كأنه يعاني من تيبس في العضلات، وغير مكتمل اللياقة البدنية وغير حاضر ذهنيًا».

تحدث «هندي» أيضًا، عن سبب تمسك مارسيل كولر بالإبقاء عليه ودفعه في المباريات الكبيرة: «في بعض الأحيان يدافع عن اختياره، لأن كولر كان الأكثر إصرارًا على وصول موديست، لذلك بيحاول يجمل الصورة، لكن الأهلي أثناء وجوده يبدو وكأنه يلعب بـ10 لاعبين فقط».