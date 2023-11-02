محافظ مطروح يشارك في احتفالية اليوم الثقافي الياباني.. فعاليات وعروض متنوعة

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح طلاب المدرسة المصرية اليابانية بمطروح، في اليوم الثقافي الياباني، الذي نظمته المدرسة بحضور أكيموتو ميساكو الخبيرة الأكاديمية في مشروع المدارس المصرية اليابانية وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح ومدير المدرسة المصرية اليابانية بمطروح ولفيف من أولياء أمور الطلاب.

عروض فنية باللغة اليابانية

وشهد محافظ مطروح، مساء اليوم، العديد من العروض الفنية للأطفال بمرحلة رياض الأطفال المصحوبة باللغة اليابانية، وأنشطة أخرى لالتوكاتسو، ومدى تعريفهم بالسلوكيات الإيجابية لفريق العمل من تنظيم وحسن سلوك وتفاعل.

نموذج للتعليم الياباني

وأعرب محافظ مطروح عن تمنياته بالتوفيق للمدرسة وجميع المعلمين في المدرسة اليابانية بها لخروج جيل جديد يواكب روح العصر، مشيداً بما شاهده من تجربة التعليم الياباني وثقة وتعامل الطلاب، مؤكداً امتنانه وفخره بوجود نموذج للتعليم الياباني مع الإقبال الكبير عليه ومدى احترام الثقافة اليابانية وحب التعليم، مع الإقبال الكبير من أهالي المحافظة لتعليم أبنائهم على هذه النوعية من التعليم المتميز، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطبيق منظومة التعليم الياباني في مصر مع ما تهتم به من نظام تربوي وسلوكي متميز يساهم في خلق جيل قادر على مواكبة العصر وبناء وطنهم.