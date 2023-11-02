نقابات عمال النقل البلجيكية تدعو لمنع مرور شحنات الأسلحة إلى جيش الاحتلال

أصدرت نقابات عمال النقل الأربعة في بلجيكا بياناً اليوم الخميس، طالبت فيه عمال النقل بمقاطعة شحن وتفريغ طائرات وسفن الشحن المحملة بالسلاح، المتجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الاعتداءات المتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة لليوم الـ27 على التوالي، والتي أسفرت عن سقوط ما يقرب من 10 آلاف شهيد، ونحو 30 ألف جريح.

عمال النقل يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار

وبحسب وسائل إعلام بلجيكية محلية، فان مختلف النقابات العمالية النشطة في قطاع النقل والشحن والتفريغ، طلبت من أعضائها التوقف عن التعامل مع رحلات شحن المعدات العسكرية إلى الأراضي المحتلة.

وطالب أعضاء نقابة عمال النقل بوقف فوري لإطلاق النار، ويطلبون من الحكومة البلجيكية عدم التسامح بعد الآن مع مرور شحنات الأسلحة عبر المطارات البلجيكية.

قوات الاحتلال تستمر في عدوانها على الشعب الفلسطيني

وامتنع متحدث باسم الحكومة البلجيكية عن التعليق لوكالة «رويترز» بشأن ما إذا كانت الأسلحة يتم شحنها إلى الأراضي المحتلة عبر بلجيكا.

وواصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني اليوم الخميس، لليوم الـ27 على التوالي، وشهدت الساعات القليلة الماضية، استشهاد نحو 280 فلسطينياً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والمسنين.