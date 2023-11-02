الحد الأدنى للأجور بعد موافقة الوزراء.. اعرف راتب كل درجة بعد الزيادة

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 الخاص بالحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ويتم تعديل الحد الأدنى للأجور اعتبارا من 1 أكتوبر 2023، وفقا لما أقره ووافق عليه مجلس الوزراء، ونعرض فيما يلي الدرجات الوظيفية وما ستتقاضاه.

الحد الأدنى للأجور

أقر مجلس الوزراء، بألا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شهريًا، عن سبعة آلاف جنيه.

وتأتي الدرجات الوظيفية وما يتقاضاه الموظف كالتالي:

11 ألف جنيه للدرجة الممتازة

9 آلاف جنيه للدرجة العالية

8 آلاف جنيه لمدير عام

7 آلاف جنيه للدرجة الأولى

6 آلاف جنيه للدرجة الثانية

5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة

5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة

4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة

4 آلاف جنيه للدرجة السادسة